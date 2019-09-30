В "Укртрансбезпеці" після відставки Ноняка змінять весь колектив, - Криклій

Про це Криклій сказав на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На жаль, не без проблем у сім'ї, ні для кого не секрет, що була суцільна корупція в "Укртрансбезпеці". Я всіх вітаю з тим, що нарешті звільнили повноцінно, без можливостей це рішення оскаржити, пана Ноняка, який в "Укртрансбезпеці" очолював систему і побудував цілу корупційну піраміду. Зараз ми будемо повністю міняти весь колектив, проводити реформи", - сказав міністр.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 липня повідомив про відсторонення Ноняка від обов'язків керівника Держслужби з питань безпеки на транспорті. 25 вересня уряд звільнив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки".

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