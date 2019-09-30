Уряд призначив двох заступниць у Мінекономрозвитку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, Кабмін призначив Інну Мєтєлєву заступницею з питань розвитку аграрного і продовольчого ринку. Вона відповідатиме також за інвестиційно-інноваційний розвиток аграрної галузі і співробітництво з міжнародними організаціями з питань технічної допомоги аграрним підприємствам.

За даними уряду, Інна Мєтєлєва має 10-річний досвід роботи в агропромисловому секторі економіки, була безпосередньо зайнята у виробництві, зокрема в органічному, а також торгівлі, інвестиціях, розвитку регіональних ініціатив, проєктах інноваційного розвитку та смарт-технології, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

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Також уряд призначив Юлію Свириденко заступницею міністра економіки з питань регіонального розвитку та децентралізації.

За даними Мінекономіки, Юлія Свириденко працювала директором департаменту економічного розвитку в області залучення інвестицій, першим заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

"Її завданням буде розробка і впровадження консолідованої стратегії регіонального розвитку з урахуванням всіх складових. У поєднанні з земельною реформою, дерегуляцією підприємницької діяльності та ефективними секторальними реформами - це все створить передумови для залучення інвестицій, розвитку підприємницької діяльності в регіонах, а для людей - для конкретних відчутних зрушень в напрямку якості життя", - зазначають у Мінекономіки.