Філатов про аеропорт у Дніпрі: Я зробив усе від мене залежне

Проте наразі, попри усі обіцянки, фінансування не виділено.

Про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 телеканалі".

"Поки що, враховуючи усі обіцянки на найвищих рівнях, на будівництво аеропорту у бюджеті держави – нуль. Моя місія у питанні спорудження летовища вичерпана: я говорив, виступав, закликав, зустрічався з попереднім керівництвом країни та нинішнім. Аеропорт – це державний інфраструктурний об’єкт. Тим паче, він будується не на території міста, а на території області. З мого боку як лідера територіальної громади лише одна місія – привертати увагу. Я вже хіба що на голові не стояв. Тепер "м’яч" на боці влади. У мене була зустріч з новопризначеним губернатором Дніпропетровської області. Він теж цю проблему розуміє. Тепер подивимось, як державна влада з цим питанням впорається", – зазначив Борис Філатов.

Читайте також: Кабмін не вніс до проєкту Держбюджету 200 млн грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі