США ввели санкції проти двох росіян і трьох компаній пов'язаних з кухарем Путіна Пригожиним

Про це повідомляється на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Обмежувальні заходи пов'язані з можливим втручанням в американські вибори.

Під санкції потрапили росіяни Денис Кузмін і Ігор Нестеров, які пов'язані з "фабрикою тролів".

Крім того, санкції ввели проти трьох компаній - Beratex Group, Autoplex Transport і Linburg Industries, які Мінфін США пов'язав з Євгеном Пригожиним.

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Нагадаємо, в лютому 2018 року американська влада висунула звинувачення 13 росіянам і трьом організаціям у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США. Серед обвинувачених Агентство інтернет-досліджень, відоме як "фабрика тролів", і бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують з "фабрикою тролів". Пізніше проти них було введено санкції.