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30.09.19 19:22

Помічник держсекретаря США Наталі відвідає Київ, - Держдеп

Помічник держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі проведе низку зустрічей у Києві.

Помічник держсекретаря США Наталі відвідає Київ, - Держдеп

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Так, після візиту в польські Варшаву і Краків Деніз Наталі відвідає Київ. Поїздку заплановано в період з 30 вересня по 5 жовтня.

Повідомляється, що в Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та громадськими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та ситуації на Донбасі.

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