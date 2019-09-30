Філатов розповів, яким буде бюджет Дніпра у 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 каналі".

"Проблеми, пов'язані з бюджетом, виникають щороку. Для Дніпра це особливо гостро, тому що ми бюджетоутворювальний регіон. Якщо називати речі своїми іменами, то щоразу чиновники з Києва хочуть нас пограбувати. Мені зараз важко говорити, на які показники ми вийдемо. Є два сценарії: оптимістичний і песимістичний. Оптимістичний про те, що ми залишимося на показниках бюджету цього року і в 2020-му. Якщо говоримо про песимістичний: у нас збираються забрати "акцизи", нам збираються не давати фінансування на зарплату вчителів - це мільярди, і це не витримає жоден бюджет. Є проблеми з реверсною дотацією, питання з земельним податком. Якщо ухвалять песимістичний сценарій, то бюджет розвитку Дніпра становитиме 2 млрд грн. А ми ще обслуговуємо кредити, пов'язані з закупівлею тролейбусів, оновленням транспортної інфраструктури. У нас залишаться гроші квіточки висаджувати. Це велика системна проблема. Зараз ми намагаємося передбачити в бюджеті Дніпра на наступний рік тролейбус на ж/м Перемога-6, електробус до Придніпровського. Якщо нам уріжуть бюджет, я вийду до городян з відкритим зверненням, щоб із цими питаннями вони тепер зверталися до Верховної Ради, яка приймала проєкт бюджету", - розповів Борис Філатов.

Водночас мер Дніпра повідомив, що діалог із керівництвом держави є.

"Ми ведемо спільно з Асоціацією міст, з Міністерством фінансів, з Кабміном досить конструктивні переговори. Нещодавно мені повідомили, що при Голові Верховної Ради буде створено раду з питань місцевого самоврядування - консультативно-дорадчий орган, в який мені запропонували увійти. Дискусія триває", - зазначив Борис Філатов.

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