Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Днями вже ділився враженнями від спілкування з Валерією Гонтарєвою у Лондоні. ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді Голови НБУ.

Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш. Недруги Гонтарєвої нині в фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду.

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Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.