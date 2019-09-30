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30.09.19 20:41

Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було".

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