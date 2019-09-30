Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Шумів - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було".