П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ керівник Української академії лідерства Роман Тичківський. Також інформацію підтвердили в поліції.

Керівник Української академії лідерства розповів, що на двох студентів академії напали увечері 29 вересня в районі вулиці Небесної Сотні. Тілесні ушкодження отримав тільки один із студентів.

"Студенти помітили, що за ними слідкують, а потім вони зупинились, щоб пропустити цих двох осіб і вони пройшли повз студентів. Згодом студенти помітили, що один із чоловіків витягнув биту і, обернувшись, почав бігти в їхню сторону. Вони збагнули, що це їх стосується безпосередньо і почали втікати, однак нападник встиг догнати одного із студентів - хлопця, 17-літнього киянина - нанісши удари битою по тілу. Студентка, відповідно, побігла в іншу сторону, щоб таким чином дезорієнтувати нападників. Студенці вдалося сховатися у під'їзді будинку", - розповів Тичківський.

За його словами, дівчину в під'їзд впустив місцевий житель, однак сам не встиг сховатись і почав втікати від нападників. Під час втечі, за словами Тичківського, чоловік упав та зламав ногу.

"Наш студент, після того, як йому був нанесений удар бейсбольною битою зміг втекти з місця події. І він стверджує, що у стані шоку біг у сторону філії Академії лідерства. На місці уже викликали швидку, бо студентка, яка заховалася у приміщення, підняла тривогу, приїхав наряд поліції, і потім студента госпіталізували. Вночі консиліум лікарів діагностував у студента внутрішню кровотечу, тріснула селезінка і було прийнято рішення про її видалення. Відповідно, хлопця прооперували вночі і зараз він під наглядом лікарів у Полтаві", - розповів керівник академії.

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Наразі хлопець перебуває в лікарні у стані середньої важкості. Студентка, якій вдалось втекти від нападників, сьогодні надавала свідчення правоохоронцям. За словами Тичківського, у неї "важкий психологічний стрес".

"Після цього нападу ці двоє здійснили ще один напад на місцеву жінку, чоловік якої захистив її за допомогою травматичної зброї, вистріливши попереджувальні постріли в повітря і викликав патруль. Зрештою приїхав патруль, який затримав двох нападників", - розповів Тичківський.

За словами керівника УАЛу, наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 221 - умисне тяжке тілесне ушкодження.

"Сьогодні вранці ми побачили, що в реєстрі заведена кримінальна справа, де вказано, що одним із нападників є працівник Національної поліції, колишній член спецпідрозділу "Беркут" і вказано, що він, зокрема, перебував у стані алкогольного сп'яніння і в єдиному реєстрі є довідка, яка це підтверджує", - розповів Тичківський.

Згідно із даними з Єдиного реєстру досудового розслідування, зокрема, одним із нападників є співробітник Нацполіції Василь Твердохліб.

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У прес-службі Нацполіції Полтавської області в коментарі Цензор.НЕТ підтвердили, що до нападів причетний співробітник поліції та ще один затриманий. Наразі їх відпустили до встановлення обставин, повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Учора до поліції міста Полтава надійшла інформація про те, що по вулиці Небесної сотні біля одного із будинків відбувається конфлікт, який переріс у бійку, а також люди почули постріл. На місце направлена була поліція, оскільки її викликали, як випадкові перехожі, так і чоловік жінки, яка є потерпілою в цій ситуації... Коли прибули на місце події, була встановлено, що двоє нетверезих чоловіків чіплялися до місцевої жінки. Їм зробив зауваження перехожий, який заступився за жінку, і внаслідок цього вони перевели свою агресію на того чоловіка і зав'язалася бійка. Вони завдали тілесних ушкоджень перехожому, який заступився за жінку. В свою чергу, крик жінки, яка кликала на допомогу, почув її чоловік, який спустився їй на допомогу. Він взяв із собою пристрій для відстрілу гумових куль, який зареєстрований за ним на законних підставах і, вийшовши на вулицю, здійснив попереджувальний постріл", - розповів Сулаєв.

Він зазначив, що двох осіб затримали у доставили до медичного закладу на обслідування, після чого направили у відділ поліції.

"За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Одне за статтею 121 ККУ - це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень перехожому, який заступився за жінку, ще одне кримінальне провадження - за заявою самої жінки, за статтею 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження", - розповів речник поліції Полтавщини.

Він також підтвердив, що одним із нападників є співробітник поліції.

"Двох фігурантів встановлено і затримано. Один із них міліціонер, який, скажемо так, із так званих добробатів", - розповів Сулаєв.

Він переконує, що побиття студента і жінки - одна і та ж подія.

"Це подія одна і та ж. Це ті ж люди. Вони побили того хлопця, це студент, мені якраз підтвердив керівник цього підрозділу, що це він сильно побитий - це 121 ККУ - відкрито по факту побиття цього хлопчини. І ще одне кримінальне провадження відкрито за ст. 125 ККУ - це умисне легке тілесне ушкодження", - розповів Сулаєв.

На запитання про те, яким чином хлопець робив зауваження нападникам на жінку, якщо його побиття відбулось до цього, Сулаєв відповів:

"Ну я ж там не був. Я даю вам інформацію, що це одна і та ж локація, дійсно там побили хлопця і заподіяли легких тілесних ушкоджень жінці. Скоріш за все, там була ще група людей, яка була свідками", - сказав начальник відділу комунікації.

Він зазначив, що оскільки одним із нападників є співробітник поліції, "матеріали будуть направлені за підслідністю до ДБР, яке в подальшому прийме процесуальне рішення".