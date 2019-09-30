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30.09.19 20:48

Порушувалися питання військово-технічного співробітництва, - глава Міноборони Загороднюк провів зустріч з послом Франції Понсеном

Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, обговоривши з ним продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва та оборонних відомств двох країн.

Порушувалися питання військово-технічного співробітництва, - глава Міноборони Загороднюк провів зустріч з послом Франції Понсеном

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання військового співробітництва і можливості розвитку пріоритетних напрямків співпраці. Серед іншого під час зустрічі порушувалися питання військового та військово-технічного співробітництва. Андрій Загороднюк наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України і пріоритетність впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України. Міністр також поінформував іноземних гостей про напрямки реформування оборонного відомства і посилення можливостей українського війська", - повідомляється в інформації.

Міністр оборони також висловив подяку французькій стороні за зусилля в рамках "нормандського формату" для припинення агресії Російської Федерації проти України і відновлення територіальної цілісності Української держави.

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Також глава Міноборони вручив послу лист-запрошення міністрові оборони Французької Республіки відвідати Україну з офіційним візитом.

"Пан Етьєн де Понсен привітав Андрія Загороднюка з призначенням на посаду міністра оборони і висловив сподівання на подальше підтримання та поглиблення дружніх відносин і конструктивного взаємовигідного співробітництва", - наголошується в повідомленні.

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