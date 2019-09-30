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30.09.19 21:10

Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 1,4 млн податків комунальним підприємством у Хмельницькій області

У Хмельницькій області податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету понад 1, 4 млн грн податків, несплачених одним із комунальних підприємств

Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 1,4 млн податків комунальним підприємством у Хмельницькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області забезпечили відшкодування державі збитків, завданих одним із комунальних підприємств.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено керівника комунального підприємства, який не сплатив до бюджету податок на доходи фізичних осіб із нарахованої заробітної плати працівників підприємства, а також занизив податок на прибуток шляхом незаконного визнання безнадійною дебіторської заборгованості підприємства.

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, несплачені податки і завдані державі збитки в сумі понад 1,4 млн грн відшкодовано в повному обсязі.

У зв'язку з цим прокуратура Хмельницької області це кримінальне провадження направила до суду для звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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