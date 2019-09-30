Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Черняк зазначив: "Дорогі друзі. Вибачте що відриваю вас від трансгалактичних реформ в Україні, від держави у смартфонi й інших інновацій, але злодійство в Укрспирт триває. ОЗУ продовжує керувати, увага, державним концерном.

Україна під зав'язку забита лівим спиртом. 60% обороту роздрібних точок йде всім відомою формою-2. Здоров'ю людей продовжує загрожувати контрафактний алкоголь.

Кришують процес силовики. Спирт не може потрапляти повітрям до споживача. Він їде у супроводі поліцiянтiв, завдання яких вирішувати питання, що виникають у дорозі і роздавати хабарі. У мафіозний бізнес залучено дуже багато людей.

Готівка, правопорушення, політики, дах кримінальних бізнесменів. Вам все це подобається?!? Так повинно бути?!

Ви це обіцяли?!?

Пройшло багато часу. У вас всі важелі влади. Ви обіцяли порядок. Ви обіцяли, що мародери будуть покарані. Ви обіцяли багато чого. Запитали документи. Ці документи ми як експерти галузі підготували. Що далі? Вони вам були потрібні, щоб обілетити контрафактників? Чи навіщо?

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Провідні бізнесмени країни з Розетки і Нової Пошти, компаній побудованих з нуля, без приватизацій, політиків і бюджетних грошей, просять не вводити закон щодо касових апаратів, але ви фіскалізуєте малий бізнес. Щоб наповнити бюджет.

Але поруч, прямо у вас під носом, крадуть суми у кілька разів більші, ніж те, що ви хочете побачити після тотального запровадження касових апаратів.

Розумію, що є важливіші завдання, крім Укрспирту, але не бачу поки виконання жодної обіцянки. Прочитав сьогодні програму уряду, без жодного дедлайну виконання, за все хороше, проти всього поганого і з планом залучити $50 млрд інвестицій.

Так, спочатку реформи, а потім інвестиції. Таке правило у грошей. Інакше підуть ці мільярди в інші країни, разом із людьми, які продовжують виїжджати, залишивши в Україні пенсіонерів, корупціонерів і свинарчуків з Укрспиртом!"