МЗС РФ: Американські санкції дорівнюють нулю

Коментар російського зовнішньополітичного відомства опубліковано на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня", - сказано в повідомленні.

У відомстві Лаврова стверджують, що в новому списку санкцій опинилися довільно вибрані особи і компанії.

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"Стосовно деяких осіб обмеження з незрозумілих причин вводяться вже по другому і третьому колу. Чи то в авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії, чи то вони заплуталися у своїх численних списках", - заявили в МЗС РФ.

Російські дипломати пообіцяли, що "антиросійський випад не залишиться без відповіді".

"Водночас закликаємо американських політиків припинити безглузді ігри в санкції, результат яких дорівнює нулю, повернутися на позиції здорового глузду", - сказали в МЗС.

У понеділок, 30 вересня США розширили список санкцій. У нього додали двох росіян і три компанії, пов'язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна" і Агентством інтернет-досліджень ("фабрика тролів").