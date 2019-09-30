Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ

Про це заявила глава делегації, перший віце-спікер парламенту Грузії Тамара Чугошвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Imedinews.

"Нам сумно, що більшість країн підтримали відновлення права голосу Росії. Ми не збираємося брати участь у жодних урочистостях, ми тільки обговорюватимемо проблеми, які Росія створює нашій країні й Україні", - сказала Чугошвілі.

За її словами, грузинська делегація під час роботи на найближчій сесії ПАРЄ сконцентрується на загрозах Грузії і Україні з боку Кремля.

30 вересня у Страсбурзі відкрилася осіння сесія ПАРЄ. Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.

Глава української делегації Єлизавета Ясько побуває на сесії як гостя.

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