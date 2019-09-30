12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині

30 вересня в районну лікарню було госпіталізовано 10 осіб, серед них - троє дітей. Ще двоє лікуються амбулаторно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ.

Всі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач", який належить комбінату громадського харчування Березнівського районного споживчого товариства.

Згідно з повідомленням, у хворих, які першими звернулися по медичну допомогу, виділено сальмонелу ентерітідіс.

Зазначається, що це вже шосте цьогоріч масове харчове отруєння в області.

Читайте також: Після відвідин аквапарку в Хмельницькому до лікарів звернулися 13 осіб