Залізнична інфраструктура, що залишилася нам від СРСР виснажена більш ніж на 90%, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інфраструктура, яка нам дісталася від Радянського Союзу, майже знищена. Її постійно виснажували корупціонери, безглузді менеджери і керівники... У нас більш ніж на 90% виснажена Укрзалізниця. Тобто і залізниця, яку ви зараз бачите, дійсно майже знищена", - сказав Гончарук.

Він додав, що в Україні майже щодня горять локомотиви і не вистачає тяги, щоб задовольняти потреби бізнесу.

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