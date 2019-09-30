Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.09.19 23:55

Залізнична інфраструктура, що залишилася нам від СРСР виснажена більш ніж на 90%, - Гончарук

Залізнична інфраструктура, яка залишилася від СРСР, майже повністю виснажена.

Залізнична інфраструктура, що залишилася нам від СРСР виснажена більш ніж на 90%, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інфраструктура, яка нам дісталася від Радянського Союзу, майже знищена. Її постійно виснажували корупціонери, безглузді менеджери і керівники... У нас більш ніж на 90% виснажена Укрзалізниця. Тобто і залізниця, яку ви зараз бачите, дійсно майже знищена", - сказав Гончарук.

Він додав, що в Україні майже щодня горять локомотиви і не вистачає тяги, щоб задовольняти потреби бізнесу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100