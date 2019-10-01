Республіканці в Сенаті США закликали Мін'юст розслідувати зв'язки демократів з Україною

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Hill.

"Мін'юсту ще слід поінформувати Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування з приводу зв'язків і співпраці між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією (кандидата від демократів - ред) Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії ... такі підозри заслуговують на належне та уважне вивчення", - йдеться в листі сенаторів.

При цьому сенатори вказали на своє занепокоєння у зв'язку з тим, що, на їхню думку, іноземний вплив на президентські вибори в США 2016 року так і не було належним чином вивчено.

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Лист датовано 27 вересня, проте було оприлюднено лише в понеділок.

The Hill зазначає, що запит сенаторів надійшов на тлі скандалу довкола президента США Дональда Трампа й України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше колишній керівник ГПУ наполягав, що підстав для розслідування діяльності Хантера Байдена і його батька Джо Байдена в українських правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

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Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.