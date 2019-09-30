"Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Малим переживати нема чого. Але тим, хто справді великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми", - пообіцяв Гончарук.

Він додав, що уряд навіть з такою категорією бізнесу чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

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Як приклад не доброчесного ведення бізнесу прем'єр навів ситуацію з ресторанами, де заради оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів.

"Сьогодні, якщо є два заклади, і один працює чесно, а інший використовує схеми оптимізації, то чесний програє", - констатував Гончарук.

Крім того, він зазначив, що також часто за допомогою таких механізмів діють і схеми контрабанди.