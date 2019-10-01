Програма Кабміну передбачає облаштування всіх шкіл для дітей з особливими потребами

Це передбачено програмою діяльності Кабміну, опублікованою на сайті Верховної Ради 30 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"У школах швидкісний Wi-Fi інтернет не менше 100 Мбіт/с. У кожній школі на кожні 300 дітей має бути щонайменше 2 комп'ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному. Туалетні приміщення розташовані в будівлі закладу", - йдеться в стандартах доступності закладів освіти, визначених програмою.

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При цьому передбачено, що час підвезення до опорного навчального закладу не має перевищувати 30 хвилин в один бік якісним дорожнім покриттям.

Також у кожному шкільному класі має бути щонайменше 15 і не більше 30 учнів; повна доступність будівель усіх шкіл, включно з туалетами, для дітей з особливими потребами; інклюзивний ресурсний центр - один на 7 тис. дітей у сільській місцевості та один на 12 тис. дітей у місті.

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