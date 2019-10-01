В Атлантичному океані знайшли тіло матроса з корабля, який зазнав аварії і на його борту було 10 українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Про смерть уже сповістили родичів, які попросили компанію імені загиблого не розголошувати. Не повідомляють і про його громадянство.

На судні, яке після потужного шторму зникло в Атлантичному океані, було 10 громадян України - переважно вихідців з Одеської області.

Коли Bourbon Rhode почав тонути, команда рятувалася на плотах. На одному з них виявили трьох осіб, з них двоє - українці. Пошукова операція за участю французьких і американських військових триває.

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