США не вагатимуться з підвищенням ціни для РФ через її неприйнятну деструктивну діяльність, - Помпео

Про це глава Держдепу заявив, коментуючи санкції, введені в понеділок мінфіном США проти чотирьох юридичних і семи фізичних осіб з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми чітко заявили: ми не терпітимемо іноземного втручання в наші вибори", - наголосив держсекретар США.

Він додав, що Вашингтон продовжить тиск на всіх, хто прагне підірвати демократичні процеси в Сполучених Штатах.

"Ми не вагатимемося з підвищенням ціни для Росії через її неприйнятну деструктивну діяльність", - запевнив очільник американської дипломатії.

Помпео назвав останні за часом санкції "попередженням" з американського боку.

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"Будь-які суб'єкти, що продовжують мати справи з цими особами, компаніями, літаками чи судном (проти яких введено нові обмеження. – Ред.), також можуть стати об'єктом подальших санкцій. Уряд США й надалі докладатиме зусиль, аби Пригожин і такі, як він, не змогли знайти ані притулку, ані комфортного місця, допоки вони провадять деструктивну діяльність, що загрожує інтересам США, наших союзників та партнерів", - заявив державний секретар.

Як повідомлялося, Мінфін США у понеділок розширив список санкцій, що стосуються, зокрема, агресії РФ проти України, а також зловмисної діяльності російської "фабрики тролів", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.