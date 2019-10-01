Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії та мінометів, за добу - 19 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Під час одного з обстрілів, з метою завдання максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

- двічі неподалік Новомихайлівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Опитного і Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Новозванівки - з артилерійських систем калібру 122 мм, зенітної установки і станкового протитанкового гранатомета;

- у районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

- поблизу н.п. Шуми - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Світлодарська - з міномета калібру 82 мм.

Також читайте: Викрито провокацію РФ - підготовка "Турецько-Кримського економічного форуму" в Стамбулі, - посол України Сибіга

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з міномета калібру 82 мм, а також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького зі стрілецької зброї .

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.



