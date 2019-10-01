"Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.
"За нинішніх обставин Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон у коментарі Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.
Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.
Як повідомлялося, на початку вересня Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона через те, що той не погоджувався з багатьма ініціативами президента США.
З червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.