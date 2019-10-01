Програма "Доступні ліки": Кабмін планує до 2024 року збільшити кількість препаратів майже вдвічі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, така ініціатива міститься в програмі уряду, оприлюдненій на сайті Верховної Ради в понеділок.

Крім того, уряд розраховує на поліпшення доступності лікарських засобів, зокрема, завдяки збільшенню кількості аптечних установ, які беруть участь у програмі реімбурсації, до 22 тис. аптек.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній службі здоров'я України (НСЗУ), нині в програмі реімбурсації беруть участь 254 найменування лікарських засобів, з яких 78 можна отримати безоплатно.

Станом на кінець вересня 2019 року договір про участь у програмі реімбурсації з НСЗУ вже уклали 1108 аптечних установ (юросіб). Лікарські засоби за програмою реалізуються в 7439 аптеках.

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У межах програми "Доступні ліки" виписано 6,822 млн рецептів, з яких відпущено 83,14%.

Лідером з виписки з відпуску рецептів за програмою є Дніпропетровська (виписано 808 344 рецепти), Харківська (виписано 539 236 рецептів) і Львівська (виписано 432 632 рецепти) область.

НСЗУ адмініструє урядову програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" з 1 квітня 2019 року. Програма була впроваджена в 2017 році. У ній беруть участь препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу.