МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій програмі діяльності уряду, опублікованій на сайті ВР.

Крім того, у планах уряду зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%, зменшення кількості випадків серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку - 10%, зниження на 10% кількості випадків, коли через хворобу в людини знизилася працездатність, зменшення рівня смертності на 5 % і збільшення очікуваної тривалості життя на 5%.

"Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакету найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом "гроші ходять за пацієнтом". За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування.

Ми створимо умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями. Вдосконалимо систему контролю якості медичних послуг", - йдеться в програмі.

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Також у Кабміні обіцяють створити гідні умови для професійної діяльності медичних працівників і їхнього розвитку в Україні, а підготовка фахівців буде здійснюватися для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.

"Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту", - йдеться в програмі уряду.