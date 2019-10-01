Трамп телефонував і намагався тиснути на прем'єра Австралії, щоб той допоміг дискредитувати розслідування Мюллера, - NYT

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The New York Times.

"Президент Трамп спонукував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоб той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", - зазначає видання.

Як уточнюється, Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Це було схоже на те, як офіс Трампа намагався приховати зміст його розмови з Президентом України, пише видання. І нагадує, що саме ця обставина стала однією з причин початку розслідування щодо імпічменту, ініційованого демократами в Палаті представників.

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Як зауважує NYT, розмови і з Зеленським, і з Моррісоном підтверджують, що Трамп використовує важелі дипломатії високого рівня "для просування власних політичних інтересів".

Як відомо, після оприлюднення на минулому тижні деталей бесіди між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом 25 липня відбулося суттєве загострення політичної ситуації в США.

Нагадаємо також, що Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурором з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.