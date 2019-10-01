Контрабанду можна перемогти тільки спільними силами Кабміну, СБУ і прокуратури, - Гончарук

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Неможливо побороти контрабанду, яку покривають прокуратура, СБУ, силами Міністерства фінансів. Тому мене не дивує, що в минулому уряді це було зробити набагато складніше. Я переконаний у тому, що нинішні керівники прокуратури та Служби безпеки України якісно відрізняються, моральними якостями, перш за все, від тих людей, які очолювали ці органи до цього", - сказав Гончарук.

Прем'єр висловив упевненість, що контрабанду можна буде подолати і припинити тільки силами уряду, СБУ і прокуратури - якщо співпрацю цих органів буде забезпечено під координацією Президента і за його лідерства.

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Глава уряду додав, що нова митниця тільки створюється, тому потрібно кілька тижнів, щоб перезавантажити середній кадровий склад. Запустити цей оновлений орган, за його словами, можна приблизно 1 листопада.