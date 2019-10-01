Міненерго пропонує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%, - Оржель

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося вирішити ту проблему, яку маємо з нелегальним видобутком бурштину. Там якраз закладається ідея знизити ренту на видобуток бурштину із 25% до 15%", - зазначив міністр.

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Він додав, що в такий спосіб міністерство хоче надати певні економічні стимули тим людям, які "готові прийти легалізуватися і нормально виконувати завдання з видобутку бурштину".