Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.10.19 10:38

Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

Голови юридичного комітету і комітету з національної безпеки і урядових справ Сенату Конгресу США, республіканці Чак Граслі і Рон Джонсон закликали Генеральну прокуратуру США розслідувати можливий зв'язок між виборчою кампанією Гілларі Клінтон у 2016 році та Україною.

Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

Про це йдеться в листі на ім'я генпрокурора США від голови юридичного комітету Сенату Чака Граслі і глави комітету з питань національної безпеки і урядових справ Рона Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мін’юст ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон чи Національного демократичного комітету", - зазначається в документі, оприлюдненому 30 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Автори листа висловили сумнів, що попередні розслідування генпрокуратури й Мін’юсту сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію.

Надати відповіді на поставлені в листі запитання сенатори просять не пізніше 14 жовтня.

"Ми сподіваємося, що ваша письмова відповідь та більшість наданих документів будуть не засекреченими", - зауважується в листі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100