Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
"Делегації Латвії та Литви в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) частково бойкотуватимуть осінню сесію асамблеї із солідарності з Україною. Про це в понеділок, 30 вересня, в день відкриття сесії, заявила очільниця делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водночас члени делегації країни продовжать працювати в політичних групах і комітетах.
Тим часом до Страсбурга на сесію ПАРЄ приїхали лише двоє із чотирьох членів литовської делегації. Двоє інших представників країни таким чином висловлюють свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.
У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.