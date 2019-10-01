Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.10.19 11:25

Від сьогодні в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, - Нацполіція

1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть до поліції зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Від сьогодні в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території держави з 1 по 31 жовтня 2019 року розпочнеться місячник добровільної здачі зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таким чином, у разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100