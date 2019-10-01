Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Так, Боїнг-737 латвійської авіакомпанії airBaltic, рейсом із Риги, розвернувся і пішов до Борисполя.

Рейс Стамбул-Одеса турецького національного авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнувся з проблемами. Покружлявши в зоні очікування приблизно півгодини, турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови.

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Нагадаємо, з 26 вересня в одеському аеропорту введено обмеження в зв'язку з будівництвом рульової доріжки РД-А5, яка має з'єднати нову ЗПС зі старою, яка ще діє.