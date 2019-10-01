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01.10.19 11:32

Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу

Дніпровський апеляційний суд відмовився посилити запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Олександра Вілкула.

Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу

Рішення оголосила колегія суддів вранці 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу прокурора Соколова залишити без задоволення. Постанову Жовтневого районного суду Дніпра від 16 вересня 2019 року, якою Вілкулу Олександру Юрійовичу обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки, залишити без змін", - оголосив головуючий суддя.

Вілкула на поруки взяв чинний нардеп Дмитро Шпенов.

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Нагадаємо, за версією слідства, у 2011-2012 роках Олександр Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок Колгосп "Катеринівський" і "імені Горького" загальною площею близько 21 га для розширення кар'єру Орджонікідзевського ГЗК. Зараз там розташовуються гірські відвали. Збитки оцінюються у 12 млн гривень.

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Крім того, у серпні 2012 року Вілкул, як стверджує прокуратура, змінив цільове призначення 45 га сільськогосподарських земель ТОВ "Арт Ленд". З ріллі вони стали пасовищем (хоча за законом її спочатку потрібно законсервувати на три роки, чого не було зроблено), а потім - землею промислового призначення. Збитки оцінюються у 5 млн гривень.

Справу кваліфікували за ст.190 Кримінального кодексу.

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