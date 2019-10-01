Конгрес США вимагає у Джуліані надати документи про тиск на Україну

Відповідний запит розміщений на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Нездатність або відмова виконати цю повістку (навіть на вимогу Білого дому) стане доказом перешкоджання розслідуванню Палати представників щодо імпічменту. Це й може підштовхнути до несприятливих висновків про вас і президента", - йдеться в листі до Джуліані.

Запит підписаний трьома головами Палати представників - Адамом Шиффом, Еліотом Енджелом і Елайджей Каммінгсом. Вони вимагають до 15 жовтня надати всі матеріали, включаючи кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи, смс-повідомлення, які могли бути пов'язані зі спробою президента і його адміністрації чинити тиск на Україну.

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"Наш розгляд включає розслідування звинувачень у тому, що ви виступали як агент президента в схемі, спрямованій на просування його політичних інтересів і зловживання повноваженнями посади президента. Дедалі більше даних з відкритих джерел, включно з вашими власними заявами, вказують, що президент і ви, та інші, як видається, тиснули на уряд України, щоб організувати два політично мотивовані розслідування. Перше - це офіційне розслідування щодо українців, які надали докази проти визнання винним колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Друге - стосується колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є суперником Трампа на виборах президента в 2020 році", - наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.