Кабмін дозволив Міноборони здійснювати закупівлі в Агентстві НАТО з підтримки і постачання, зокрема і через програму військових продажів уряду США

Про це йдеться в повідомленні Офісу реформ Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Тяжка доля всіх бюджетних установ - все занадто зарегульовано. А передовсім - здійснення передоплат за бюджетні кошти в закупівлях. Дуже часто це, може, виправдано, адже корупціонери можуть цим зловживати. Та іноді це стає перепоною до впровадження цивілізованих міжнародних закупівель. Така халепа двічі спіткала Міністерство оборони України. Спочатку у 2017 році у Постанову КМУ, яка регулює це питання, додали можливість для Міноборони закупляти з передоплатою у міжнародної організації - Агенції НАТО з підтримки та постачання. Чому це треба? Тому що такий порядок її роботи. Проте норма була тимчасовою, і поки Міноборони розробляло внутрішні правила і процедури роботи з Агенцією (нудно, так, проте без інструкції, положення, наказу нічого не робиться в органах державної влади), час минув. І от вже з березня цього року в повітрі зависло питання змін в цю постанову. 29 вересня Уряд з подання МОУ прийняв зміни в 117 Постанову, що відкриває нам можливість нарешті здійснювати закупівлі в Агенції НАТО з підтримки та постачання, а на додачу й через програму військових продажів Уряду США", - йдеться в повідомленні.

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