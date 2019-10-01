Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання "формули Штайнмаєра". - Ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння, і так далі", - сказав він журналістам.

"Тому сьогодні, звичайно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо", - продовжив Пєсков.

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Відповідаючи на запитання про те, що робитиме Кремль, якщо Київ все ж остаточно відмовиться від прийняття "формули Штайнмаєра", прессекретар президента РФ сказав, що російська сторона "продовжить пошуки шляхів вирішення цієї внутрішньоукраїнської проблеми в міру своїх можливостей".

Разом з тим Пєсков підкреслив, що відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес".

Нагадаємо, раніше колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра", який готується від імені ТКГ для глав держав "Нормандського формату".

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