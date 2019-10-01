Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання в Раді Європи, - МЗС Франції

Про це 30 вересня під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявила державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вітаю обмін ув'язненими, що відбувся між Україною і Росією, зокрема, звільнення українських військових моряків та Олега Сенцова. Це вселяє надію на встановлення довіри та сприятиме суттєвому діалогу задля політичного урегулювання конфлікту в Україні", - зазначила Моншален.

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Вона наголосила, що Франція повною мірою підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах територіально визнаних кордонів.

Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання у Раді Європи, додала держсекретарка МЗС Франції.

Франція нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.