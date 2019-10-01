Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи зняття депутатської недоторканності, Верещук зазначила: "Я це робила свідомо. Ми маємо позбавити депутатів недоторканності. Політичний індемнітет – він лишається, але я чудово розумію, чим він відрізняється від усіх видів захищеності. І якщо хтось з моїх колег думав, що ми це проголосували для проформи, то ні – ми ідемо далі і робимо те, що хочуть люди. І я переконана, що ми повернемось до цього законопроєкту (№ 1009 про оперативно-розшукових заходах по народних депутатах. - Ред.)і проголосуємо його".

Нардепка додала, що "слуги народу" знали, куди йшли, і мусять пам'ятати про дані обіцянки.

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"Таке голосування (за законопроект (№ 1009. - Ред.) буде для них тестом. І це повинно мати пояснення. Не можна пообіцяти, а потім вдавати, що ми цього не говорили. У 9-му скликанні так не буде, і якщо хтось цього не розуміє, то краще зараз скласти повноваження", - резюмувала Верещук.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.