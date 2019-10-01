Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.10.19 12:59

На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на його посаду голови партії "Слуга народу" виберуть іншу людину.

На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради.

"Ми про це говорили раніше, що, мабуть, не дуже коректно, коли голова парламенту відразу є головою партії. Я думаю, що будуть зміни в партії, в керівництві партії - це моя позиція, мною було запропоновано. Я думаю, що буде мінятися і статут партії і, можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі. Але для ефективного розвитку партійної структури потрібно багато часу. На жаль, у голови Верховної Ради його недостатньо. Оскільки наступного року будуть місцеві вибори, це дуже великий виклик і я гадаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно працюватиме саме із цим питанням", - заявив Разумков.

Він зазначив, що питання, хто буде на його місці в партії - вирішуватиме з'їзд, який може відбутися в кінці цього місяця або в наступному.

Читайте також: "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко

На запитання журналістів про те, чи буде також складати повноваження Давид Арахамія з посади голови фракції партії "Слуга народу", Разумков відповів: "У мене немає такої інформації. Я думаю, що вам потрібно звернутися до фракції "Слуга народу", але я не упевнений, що вони це підтвердять".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100