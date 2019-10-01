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01.10.19 13:06

Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук

Поки немає юридичного механізму притягнення до відповідальності за кнопкодавство, залишається розраховувати лише на моральне покарання.

Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"Немає поки юридичного механізму (притягнення до відповідальності за кнопкодавство. - Ред.). Ми внесли законопроєкт, але депутати з інших фракцій нас гостро за це критикують. Тому зараз немає іншого механізму, крім морального. Ми сказали: "складіть мандати". Вони відповіли : "Не складемо". Ну що, ми будемо бити їх?" - пояснила вона ситуацію з двома кнопкодавами від СН Оленою Копанчук і Сергієм Литвиненком.

Водночас, Верещук запевнила, що у фракції боротимуться з кнопкодавами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук

"Ми будемо боротися з тими, хто порушує дані обіцянки, тому що ми давали колективні обіцянки. І люди, які голосували за нас, вони не розбираються, яке прізвище, вони кажуть: "ви обіцяли". І якщо такі випадки повторяться, то такі, як я, а я сподіваюся, що таких буде багато, ми будемо ставити питання руба - або ми, або вони", - сказала нардепка.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.

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