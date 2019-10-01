Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.
"Немає поки юридичного механізму (притягнення до відповідальності за кнопкодавство. - Ред.). Ми внесли законопроєкт, але депутати з інших фракцій нас гостро за це критикують. Тому зараз немає іншого механізму, крім морального. Ми сказали: "складіть мандати". Вони відповіли : "Не складемо". Ну що, ми будемо бити їх?" - пояснила вона ситуацію з двома кнопкодавами від СН Оленою Копанчук і Сергієм Литвиненком.
Водночас, Верещук запевнила, що у фракції боротимуться з кнопкодавами.
"Ми будемо боротися з тими, хто порушує дані обіцянки, тому що ми давали колективні обіцянки. І люди, які голосували за нас, вони не розбираються, яке прізвище, вони кажуть: "ви обіцяли". І якщо такі випадки повторяться, то такі, як я, а я сподіваюся, що таких буде багато, ми будемо ставити питання руба - або ми, або вони", - сказала нардепка.
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