"112.Україна" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Нацради з ТРМ про анулювання ліцензії на мовлення

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому позивачі оскаржують рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, згідно з якими їм відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення", - повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що позивачами в адміністративному позові зазначені п’ять телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення під емблемою "112.Україна".

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Крім того, до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, у якій міститься прохання до суду зупинити дію зазначених рішень Нацради та зобов’язати відповідного провайдера поновити надання позивачам послуг з розповсюдження у цифровому форматі телевізійних програм у повному обсязі та без змін аудіо-візуального ряду на каналі мовлення.

"Нині судом вирішується питання щодо відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати термін дії цифрових ліцензій п'яти телекомпаній, які мовлять із логотипом "112.Україна". Регулятор стверджує, що ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (цсі - Київ) не дотримуються умови ліцензії в частині програмної концепції мовлення і змінили формат мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.