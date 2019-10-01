Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл з 82-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На луганському напрямку після 1 години ночі противник з боку Доломітного випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. З 6:25 до 7:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного. Крім того, після 7 ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого. На донецькому напрямку близько 3 ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемета обстрілював позиції наших військ, обладнані біля Новотроїцького. А близько 9 ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомета окупанти вели вогонь по захисниках Водяного", - йдеться в повідомленні.

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"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додали в міністерстві.