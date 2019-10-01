У Раді зареєстровано ще два законопроєкти щодо земельної реформи

1 жовтня зареєстровано законопроєкт №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіція, емфітевзису) через електронні аукціони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також сьогодні зареєстровано законопроєкт №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

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Авторами цих законопроєктів є нардепи від "Слуги народу". Тексти законопроєктів поки відсутні на сайті Ради.

Зазначимо, що 25 вересня в Раді зареєстровано законопроєкт Кабміну №2178 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Тим часом, альтернативні урядовому законопроєкти щодо земельної реформи подали нардепи від ОПЗЖ Королевська та Солод про внесення змін до Земельного кодексу України щодо введення обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму (№2178-1).

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Також альтернативний законопроєкт щодо земельної реформи зареєстрували нардепи від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-2).

Тексти альтернативних законопроєктів поки відсутні на сайті Ради.