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01.10.19 14:02

СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності"

30 вересня колегія Служби безпеки України на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки представила проєкт нової редакції закону про СБУ.

СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності"

Про це повідомили в пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідком ухвалення нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" стане наймасштабніша реформа Служби безпеки за часів незалежності.

Як зазначили у відомстві, Баканов "акцентував увагу на проблемах держбезпеки через агресію Росії".

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Як вважають автори проєкту, результатами перебудови відомства стануть:

Зазначається, що найближчим часом проєкт нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" буде представлений міжнародним партнерам і президенту України.

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