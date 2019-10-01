СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності"

Про це повідомили в пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідком ухвалення нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" стане наймасштабніша реформа Служби безпеки за часів незалежності.

Як зазначили у відомстві, Баканов "акцентував увагу на проблемах держбезпеки через агресію Росії".

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Як вважають автори проєкту, результатами перебудови відомства стануть:

відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;

розширення контррозвідувального вектору роботи СБ України та ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;

впровадження гнучкої структури служби;

скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;

демілітаризація,

деполітизація керівної вертикалі СБ України та призначення Голови СБ України на строк, що не збігається зі строком каденції Президента України;

вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ, що, зокрема, унеможливить тиск на бізнес;

- підвищення рівня зарплат.

Зазначається, що найближчим часом проєкт нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" буде представлений міжнародним партнерам і президенту України.