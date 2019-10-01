Результати судової реформи демонструють позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, - Рада Європи

Про це йдеться в повному тексті звіту Ради Європи, підготовленому за результатами оцінки судової реформи (2014-2018 рр.) в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Нагадаємо, новий Верховний Суд почав свою роботу в грудні 2017 року. Суд працює в складі 192 суддів, призначених за результатами проведення відкритого конкурсу, який проводився вперше. На думку Ради Європи, процедура конкурсу є дуже позитивною для забезпечення об'єктивного відбору кандидатів, вона була схвалена зовнішніми спостерігачами за прозорість і ретельність.

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Експерти також наголошують, що результати судової реформи демонструють "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

Водночас зараз на розгляді парламенту перебуває ініційований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №1008, яким, серед іншого, передбачається перезавантаження нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їхньої кількості вдвічі. У пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження".

Як повідомлялося раніше, представництво ЄС і посольство Канади в Україні негативно оцінили законопроєкт №1008, зазначивши безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду.