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01.10.19 14:19

Податкова міліція Київщини забезпечила повернення законним власникам акцій і майна заводу вартістю понад 120 млн грн, які були у них відібрані незаконним способом

За таке правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Відповідний обвинувальний акт спрямовано до суду.

Податкова міліція Київщини забезпечила повернення законним власникам акцій і майна заводу вартістю понад 120 млн грн, які були у них відібрані незаконним способом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Так, в межах розслідування кримінального провадження у ст. 191, ст. 209, ст. 366 і ст. 223-2 КК України співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Київській області встановлено організовану злочинну групу в складі 4-х осіб, які набули право власності на акції та майно одного з приватних заводів шляхом підробки низки документів (в т.ч. установчих). Надалі зловмисники незаконно реалізували вказане майно на користь третіх осіб, після чого незаконно перевели акції товариства на рахунки компаній-нерезидентів, чим вчинили легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.

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Завдяки заходам, вжитим у ході розслідування, акції та майно заводу, якими заволоділи учасники цієї злочинної групи, за рішенням суду повернуто законним власникам, тобто потерпілим відшкодовано збитків в сумі понад 120 млн грн.

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