Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"Чим більше пан Коломойський демонструє через засоби масової інформації або намагається продемонструвати вплив, тим більше я утверджуюсь, що він його має менше. Бо якби він його мав реально, він би про це не розповідав, він би просто робив свою роботу і не ходив би і з Шустером не сварився в такий ганебний спосіб і не розповідав на усіх YESах по 4 години, намагаючись журналістам донести, що і як", - зазначила вона.

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Усе це свідчить про слабкість олігарха, додає Верещук.

"Він знає рішення судів, він все знає. Це говорить про слабкість. Він хлопець, перепрошую за таку просторіковість, не дурний. Він чудово розуміє, він вже давно більше, ніж просто бізнесмен. Він навіть і трошки більше, ніж те, що ми вкладаємо в слово – олігарх. Він вже зрісся з системою. Він і є та патологія і та система, яка сьогодні і є державою. На жаль", - вважає нардепка.

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