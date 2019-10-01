Ухвалення законопроєкту №1210 призведе до негативних наслідків, - Марунич

Таку думку висловив експерт Дмитро Марунич. Він вважає, що нормальний бізнес не зможе працювати в таких умовах. Для економіки нічого позитивного таке рішення не принесе, передає 24.

"По-перше, цілий ряд проєктів закриються, стануть нерентабельними і невигідними. Через нестабільність податкового законодавства відносно підприємств, котрі добувають руду, будуть переглянуті західні інвестиції. По-друге, ставиться під сумнів нормальне функціонування галузі взагалі",– пояснив експерт.

Зміни, закладені у законопроєкті №1210, фактично знищать залізорудну промисловість України. Гірничо-збагачувальним комбінатам доведеться зупинити свою роботу, а економіка втратить мільярди доларів інвестицій і десятки тисяч робочих місць.

Народний депутат України Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, пообіцяв, що законопроєкт №1210 не буде розглядатися кулуарно, без консультацій з бізнесом і експертами. "Ми хочемо ухвалити якісний закон, – сказав "слуга народу". – Тому нам потрібен діалог, щоб почути один одного і знайти баланс".

Саме з метою цього діалогу була створена робоча група для напрацювання змін до законопроєкту. У неї увійшли представники бізнесу, Держподаткової служби і експерти. Але спільна робота виявилася не ефективною, зазначив один з учасників групи – президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова. На засіданні депутати вислухали зауваження, покивали головами і вирішили винести законопроєкт №1210 на голосування в першому читанні без змін. Лише пообіцяли, що правки можна буде внести у перерві між першим та другим читанням,

Ухвалення законопроєкту №1210 у вигляді, який є зараз, спричинить порушення Бюджетного і Податкового кодексів. Такі зміни в оподаткування не можуть набирати чинності раніше, ніж через 6 місяців, а новий бюджетний період починається вже 1 січня.