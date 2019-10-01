"Ми застерігаємо владу не вірити Путіну і не потрапити в пастку", - Ірина Геращенко про імплементацію "формули Штайнмаєра"

Про це під час брифінгу сказала співголова фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми застерігаємо владу не вірити Путіну, не вірити Кремлю і не потрапити в пастку", – підкреслила вона.

Ірина Геращенко зауважила, що всі попередні роки під час перемовин обговорювалися "формули Штайнмаєра, плани Мареля, плани Сайдіка". "Але українська сторона і українська позиція завжди була наступна – ми маємо відстоювати інтереси України. І будь-яка формула, план, директиви не можуть обговорюватися, якщо не вирішене безпекове питання", – підкреслила співголова фракції.

Вона особливо наголосила на важливості дуже чіткого визначення всіх пунктів і часових термінів виконання безпекових питань. За її словами, без цього інші домовленості ставляться під великий сумнів.

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"Для нас є очевидним, що має бути виведення іноземних військ і техніки. Має бути сталий режим тиші на Донбасі, а не як зараз – коли нам говорять, що діє перемир’я, а ми бачимо, що як завжди російські окупаційні війська щодня його порушують. У нас є загиблі, у нас є поранені. В цих умовах говорити про розведення військ по всій лінії зіткнення – це взагалі, як мені здається, велика авантюра", – сказала Ірина Геращенко.

За її словами, якщо йдеться про так звані формули Штайнмаєра, які сьогодні вкидаються в медіа російською стороною для того, щоб збурити суспільство, то викликають серйозне занепокоєння такі формулювання як "вибори в цілому можуть бути визнані демократичними".

"Ми знаємо, що таке визнані світом вибори демократичними, за стандартами ОБСЄ. І ми знаємо, що таке "в цілому визнані" Російською Федерацією. Це як кажуть – дві великі різниці", – зауважила парламентар.

"Тому ми категорично проти подібних речей", – підкреслила політик.

Ірина Геращенко також додала: "Ми завжди в Мінську дуже активно в контексті можливих виборів на окупованих територіях обговорювали участь в них тимчасово переміщених осіб. Саме переселенці мають брати безпосередню участь у регіональних виборах і обирати владу Донбасу, а не завезені туди "Гіві", "Мотороли", буряти, чи хто там ще воює, як нам кажуть, на цих територіях проти України".

"Сьогодні ми бачимо, що немає відповіді на питання участі переселенців, немає відповіді на питання українських політичних сил партій, участі медіа. Тому все це дуже небезпечні речі. І ми вважаємо, що підписання будь-яких документів без врегулювання питань безпеки – воно буде серйозною кремлівською пасткою, до якої може потрапити Україна", – зазначила Ірина Геращенко.

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Нагадаємо, раніше колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра", який готується від імені ТКГ для глав держав "Нормандського формату".

18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива тільки у разі виконання низки попередніх умов.

Зі свого боку, представник РФ в контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав висунення Україною умов для реалізації "формули Штайнмаєра" "новим явищем", яке не відповідає домовленостям