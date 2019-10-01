Жоден нардеп не в змозі повністю розібратися в законопроєкті № 1210, - Бєлькова

Про це 112.ua розповіла член податкового комітету Ольга Бєлькова для статті "Не бути маріонетками Коломойського: Чи піде податковий комітет на поступки бізнесу в законопроєкті № 1210?".

"Для такого величезного законопроєкту немає людей, які розуміються на всьому… Я розуміюся на якійсь одній частині, мої колеги - ще на одній частині", - каже Ольга Бєлькова.

Примітно, що в комітеті найскандальніший блок - щодо оподаткування ЗРС - було доручено заступнику голови податкового комітету Олександру Дубинскому, якого в ЗМІ називають дуже близьким до Ігоря Коломойського.

Дубинський раніше не був фахівцем з податкового законодавства. Він здобув популярність як ведучий програм "Гроші" та "Українські сенсації" на каналі Коломойського "1+1". Під час протистояння олігарха з попередньою владою України Дубинський у своїх програмах активно захищав олігарха і створював потрібну телекартинку, зокрема в медіапросторі знищував керівництво Нацбанку й особисто Петра Порошенка.

Як ідеться в матеріалі "Маріонетки Коломойського: Чому податковий комітет Ради йде на поводі в олігарха", нині Дубинський з дуже багатого журналіста моментально перетворився на дуже впливового парламентарія: займає керівний пост у податковому комітеті, його делеговано до конкурсної комісії з відбору незалежних членів наглядових рад державних банків, серед яких і "Приватбанк".

Отримати коментар у самого Дубинського 112.ua не вдалося, хоча він пообіцяв це зробити, але потім не відповідав ані на дзвінки, ані на СМС.

Нагадаємо, проєкт, можливо, буде внесено на голосування в першому читанні вже цього тижня. Експерти впевнені, що в такому вигляді він лише зашкодить українській економіці, оскільки зробить експортоорієнтовані галузі менш конкурентними на міжнародних ринках.